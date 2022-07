Torino | nozze con lo sposo in fin di vita e poi il miracolo | arriva un cuore per il trapianto

Pubblicità

ilpensologo : Francesca Pascale è arrivata alle nozze in Jaguar con un tailleur Fendi. Alcune malelingue sostengono che sono frut… - albertoinfelise : Visto che si parla di nozze, di unioni civili, di diritti, di gente che ha paura che gli altri stiano bene forse pe… - ilpensologo : Coerenza - Sabato nozze fra la cantante Turci e la ex parlamentare Pascale. La seconda ha avuto una storia con Silv… -

E' la storia di Silvia e Maurizio, che hanno detto il loro 'sì' nel reparto di cardiochirurgia delle Molinette di, anticipando la data delleperché lui era in condizioni di salute ...Matrimonio (con lieto fine) in ospedale a. Un paziente in fin di vita dopo un infarto, ricoverato in Cardiochirurgia, ha scelto di sposarsi nel reparto. Poi, la bellissima sorpresa. Leggi anche > Piccolo cuore trasportato a ...TORINO. Era in fin di vita a causa di un infarto, cos' un uomo di 47 anni ricoverato in Terapia intensiva, nella Cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino, ha deciso di sposarsi come ultimo de ...Un matrimonio in ospedale in fin di vita, poi il miracolo: un cuore nuovo per il trapianto. E’ la storia di Silvia e Maurizio, che hanno detto il loro ‘sì’ nel reparto di cardiochirurgia delle Molinet ...