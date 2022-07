“Posso essere licenziata con un contratto in staff leasing?” (Di martedì 5 luglio 2022) Gentile avvocato, sono in staff leasing a tempo indeterminato con l’agenzia Man at Work da qualche anno. A settembre del 2021 avevo iniziato un contratto presso un’azienda orafa in una posizione d’ufficio. Sono incinta e dopo poche settimane da quando ho comunicato in azienda che aspetto un bambino, ho sentito che stanno vagliando dei curriculum per la mia posizione. Il contratto scade a settembre 2022. Se l’azienda utilizzatrice non mi rinnova, io poi legalmente che diritti ed obblighi ho? Quanto può durare la maternità e con quali retribuzioni? Grazie in anticipo. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 5 luglio 2022) Gentile avvocato, sono ina tempo indeterminato con l’agenzia Man at Work da qualche anno. A settembre del 2021 avevo iniziato unpresso un’azienda orafa in una posizione d’ufficio. Sono incinta e dopo poche settimane da quando ho comunicato in azienda che aspetto un bambino, ho sentito che stanno vagliando dei curriculum per la mia posizione. Ilscade a settembre 2022. Se l’azienda utilizzatrice non mi rinnova, io poi legalmente che diritti ed obblighi ho? Quanto può durare la maternità e con quali retribuzioni? Grazie in anticipo. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

