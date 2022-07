Napoli, l’ex sindaco Bassolino: “Un nuovo Prg per fare cosa?” (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Bisogna capire bene che cosa si vuol fare, partendo da una domanda: un nuovo Prg per Napoli è indispensabile?”. E’ improntato alla “prudenza” l’atteggiamento di Antonio Bassolino, ex sindaco e oggi consigliere comunale del capoluogo campano, nei confronti della previsione, inserita nel bilancio previsionale 2022-2024, di un Ufficio di Piano incaricato di redigere un nuovo piano regolatore che guardi al 2050. Intervenendo al Qui Regione di Primativvu, Bassolino ha precisato: “Se alla luce dell’esperienza si tratta di migliorare alcuni aspetti dell’attuale strumento urbanistico, sono d’accordo. Facciamolo insieme. Se invece si tratta di fare tutto daccapo, dobbiamo chiederci per ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Bisogna capire bene chesi vuol, partendo da una domanda: unPrg perè indispensabile?”. E’ improntato alla “prudenza” l’atteggiamento di Antonio, exe oggi consigliere comunale del capoluogo campano, nei confronti della previsione, inserita nel bilancio previsionale 2022-2024, di un Ufficio di Piano incaricato di redigere unpiano regolatore che guardi al 2050. Intervenendo al Qui Regione di Primativvu,ha precisato: “Se alla luce dell’esperienza si tratta di migliorare alcuni aspetti dell’attuale strumento urbanistico, sono d’accordo. Facciamolo insieme. Se invece si tratta ditutto daccapo, dobbiamo chiederci per ...

Pubblicità

cn1926it : #Palermo, l’ex vicepresidente svela: “#DeLaurentiis provò a prendere #Dybala nel 2015” - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Di Napoli: 'Osimhen? Ha grandi capacità, se ha tante richieste deve far riflettere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Di Napoli: 'Osimhen? Ha grandi capacità, se ha tante richieste deve far riflettere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Di Napoli: 'Osimhen? Ha grandi capacità, se ha tante richieste deve far riflettere' - apetrazzuolo : L'EX - Di Napoli: 'Osimhen? Ha grandi capacità, se ha tante richieste deve far riflettere' -

Destinazione impensabile: Bernardeschi trova squadra ... soprattutto, per il Napoli come confermato dallo stesso ... Bernardeschi potrebbe fare una scelta davvero a sorpresa, lasciando l'...che ci sarebbe un forte interessamento del Toronto per l'ormai ex ... Nathan Myhrvold e la bibbia della pizza: 'La migliore Non vorrei farmi nemici in Italia...' 'Napoli è la patria della pizza, ma poi la pizza è uscita da lì e ... ex Chief Technology Officer di Microsoft e inventore di ... è oggi (tra l'altro) co - fondatore e ceo di Intellectual Ventures con ... NapoliToday ... soprattutto, per ilcome confermato dallo stesso ... Bernardeschi potrebbe fare una scelta davvero a sorpresa, lasciando'...che ci sarebbe un forte interessamento del Toronto per'ormai...è la patria della pizza, ma poi la pizza è uscita da lì e ...Chief Technology Officer di Microsoft e inventore di ... è oggi (tra'altro) co - fondatore e ceo di Intellectual Ventures con ... L'ex Napoli annuncia il rinnovo di contratto con la Fiorentina in "corsivo" | VIDEO