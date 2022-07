Laboratorio Sanità | l’Ordine delle professioni infermieristiche protagonista della due giorni di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 luglio 2022) “Un’affascinante sfida e un’importante opportunità”. Cosi Teresa Rea, Presidente deldi, ha definito l’iniziativa “”, la duedi dibattito in programma ail 7 e l’8 luglio prossimi e che impegnerà le istituzioni sanitarie nazionali (Agenas, Istituto superiore, ConferenzaRegioni) la Regione Campania, gli ordini professionali nazionali e locali in una discussione sullo stato di avanzamento del Pnrr; su come rigenerare il sistema sanitario; cogliere le sfide del cambiamento e come recuperare i divariregioni meridionali con quelle benchmark. “E’ una grande occasione per la ...