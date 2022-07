La nuova imagine di Camilla di Cornovaglia è sulla copertina della rivista inglese "Country Life". E racconta di un feeling in continua crescita con la Duchessa di Cambridge (Di martedì 5 luglio 2022) Per la sua nuova foto, Camilla – 75 anni il prossimo 17 luglio – ha avuto un’idea geniale. È stata proprio lei a chiedere a Kate Middleton di fotografarla. Le due donne hanno passato un pomeriggio insieme a Ray Mill House, l’amata residenza privata della Duchessa di Cornovaglia, nelle pittoresche campagne di Lacock, nella contea del Wiltshire: è ad appena venti chilometri di distanza da Highgrove, dove invece Camilla passa la maggior parte del suo tempo con il marito Carlo. Leggi anche › Camilla si racconta, alla vigilia dei 75: « Io e Carlo siamo come navi che si incrociano di notte» › Carlo e ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 luglio 2022) Per la suafoto,– 75 anni il prossimo 17 luglio – ha avuto un’idea geniale. È stata proprio lei a chiedere a Kate Middleton di fotografarla. Le due donne hanno passato un pomeriggio insieme a Ray Mill House, l’amata residenza privatadi, nelle pittoresche campagne di Lacock, nella contea del Wiltshire: è ad appena venti chilometri di distanza da Highgrove, dove invecepassa la maggior parte del suo tempo con il marito Carlo. Leggi anche ›si, alla vigilia dei 75: « Io e Carlo siamo come navi che si incrociano di notte» › Carlo e ...

