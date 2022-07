Fiorentina, Pradè: 'Come è andata con Torreira, preso Gollini. Se arriva una big, via Milenkovic. Su Grillitsch, Dodò e Jovic..' (Di martedì 5 luglio 2022) Questa mattina il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha partecipato ad una conferenza stampa all'intero dello Stadio... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Questa mattina il direttore sportivo dellaDanieleha partecipato ad una conferenza stampa all'intero dello Stadio...

Fiorentina, subito allarme Covid al raduno: ci sono diversi giocatori positivi Subito allarme Covid - 19 dal raduno della Fiorentina, dove i giocatori viola si sono ritrovati per dare inizio al ritiro in un precampionato ... meglio adesso che più avanti' , ha spiegato Pradè. Raduno Fiorentina, ma ci sono casi covid Sono stati riscontrati alcuni casi di positività nella Fiorentina che si è radunata a Firenze per iniziare la preparazione della nuova stagione. I ...attraverso il direttore sportivo Daniele Pradè, a ... Subito allarme Covid - 19 dal raduno della, dove i giocatori viola si sono ritrovati per dare inizio al ritiro in un precampionato ... meglio adesso che più avanti' , ha spiegatoSono stati riscontrati alcuni casi di positività nellache si è radunata a Firenze per iniziare la preparazione della nuova stagione. I ...attraverso il direttore sportivo Daniele, a ...