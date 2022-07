"Devo leccare le cag*** dei gabbiani?": Mara Venier, raptus sulla terrazza | Video (Di martedì 5 luglio 2022) Adesso parla Mara Venier. E fa chiarezza dopo le polemiche degli ultimi giorni. La conduttrice di Domenica In, sempre molto attiva sui social, ha approfittato del caldo terribile di questi giorni per rinfrescarsi un po' mentre puliva il suo terrazzo. Il Video è stato pubblicato su Instagram. Nulla si strano, nulla di male. Ma alcuni utenti, sempre pronti ad accusare tutto e tutti, l'hanno attaccata perché avrebbe sprecato acqua in un momento di siccità: un attacco assurdo, ingiustificato. "Non è uno spreco d'acqua", scrivono molti utenti che difendono zia Mara. Che, con ironia, scrive: "Non cominciate a dire che spreco l'acqua... le cag*** dei gabbiani come le lavo???? Lecco????” Caso chiuso: con la sua unica verve, la Venier mette tutti a tacere. Una volta per ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Adesso parla. E fa chiarezza dopo le polemiche degli ultimi giorni. La conduttrice di Domenica In, sempre molto attiva sui social, ha approfittato del caldo terribile di questi giorni per rinfrescarsi un po' mentre puliva il suo terrazzo. Ilè stato pubblicato su Instagram. Nulla si strano, nulla di male. Ma alcuni utenti, sempre pronti ad accusare tutto e tutti, l'hanno attaccata perché avrebbe sprecato acqua in un momento di siccità: un attacco assurdo, ingiustificato. "Non è uno spreco d'acqua", scrivono molti utenti che difendono zia. Che, con ironia, scrive: "Non cominciate a dire che spreco l'acqua... ledeicome le lavo???? Lecco????” Caso chiuso: con la sua unica verve, lamette tutti a tacere. Una volta per ...

