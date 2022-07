COVID, boom di contagi in Irpinia: superata quota mille (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 2.881 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 1.018 persone: – 12, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 3, residenti nel comune di Andretta; – 31, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 46, residenti nel comune di Atripalda; – 17, residenti nel comune di Avella; – 174, residenti nel comune di Avellino; – 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 14, residenti nel comune di Baiano; – 10, residenti nel comune di Bisaccia; – 6, residenti nel comune di Bonito; – 2, residenti nel comune di Calabritto; – 10, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 4, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 1, residente nel ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 2.881 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al1.018 persone: – 12, residenti nel comune di Aiello del Sabato; – 3, residenti nel comune di Altavilla Irpina; – 3, residenti nel comune di Andretta; – 31, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 46, residenti nel comune di Atripalda; – 17, residenti nel comune di Avella; – 174, residenti nel comune di Avellino; – 4, residenti nel comune di Bagnoli Irpino; – 14, residenti nel comune di Baiano; – 10, residenti nel comune di Bisaccia; – 6, residenti nel comune di Bonito; – 2, residenti nel comune di Calabritto; – 10, residenti nel comune di Calitri; – 2, residenti nel comune di Candida; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 4, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 1, residente nel ...

Pubblicità

anteprima24 : ** COVID, boom di contagi in Irpinia: superata quota mille ** - FirenzePost : Covid: boom di contagiati in Toscana, 7.390 oggi 5 luglio. Lo scrive Giani - alto_adige : Covid, in Alto Adige oltre mille nuovi contagi e 5300 persone in quarantena - infoitinterno : Covid Toscana: bollettino del 5 luglio. Boom di contagi: quasi 8mila nuovi casi - ottopagine : Covid, è record di contagi: 1018 casi in Irpinia. Boom ad Avellino: 174 positivi #Avellino -