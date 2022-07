Covid | 123 274 i nuovi positivi | 94 morti nelle ultime 24 ore

(Di martedì 5 luglio 2022) Sono 132.274 iin Italia, su un totale di 464.732 tamponi effettuati24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute sull'emergenza. Sono 94 le persone decedute, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 168.698. I ricoverati con sintomi sono 8.003 (353 in più di ieri), dei quali 323 in terapia intensiva (20 in più di ieri). Il tasso dità che sale dal 27,9% al 28,5%. (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di ... " Catanzaro: CASI ATTIVI 5.193 (67 in reparto, 3 in terapia intensiva, 5.in isolamento ...Nel reggino i positivi alsalgono a 154.736 (+1.166) , mentre i casi attivi sono 8.107 . Di ... di cui 5.in isolamento domiciliare e 67 in ospedale e 3 in terapia intensiva. Complessivamente, ... Covid: 123 i contagi in Asl4