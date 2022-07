Cottarelli | «Interspac? Suning non vuole lavorare con noi»

Leggi su calcioefinanza

(Di martedì 5 luglio 2022) «Lo ha letto il mio tweet di qualche giorno fa? E’ quello che penso, parole per parola, del capolavoro che è stato riportare Lukaku all’Inter». Ha esordito così, in un’intervista alla Prealpina, l’economista Carlo, parlando dell’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. In un post pubblicato sul celebre social network in questi giorni,parlava così Calcio e Finanza.