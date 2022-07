Cosa farebbero oggi gli italiani di fronte a Benito? Ovvio gli chiederebbero subito un selfie (Di martedì 5 luglio 2022) Chissà che effetto fa rivederlo. Sono passati solo quattro anni da quando Sono tornato, film sul surreale ritorno di Benito Mussolini, è uscito al cinema. Nel frattempo il mondo è cambiato e chissà se la “pancia” dell’Italia è rimasta quella. Comunque, un po’ per ridere, un po’ per riflettere (speriamo più per riflettere), il film merita di essere rivisto. Va in onda stasera alle 21.20 su Canale 5. Il regista è Luca Miniero, quello di Benvenuti al Sud. A impersonare il Duce uno strepitoso Massimo Popolizio. Leggi anche › “Sono tornato”: Mussolini alle prese con gli italiani di oggi in un film che fa ridere e riflettere Il paradosso: il ritorno del Duce non spaventa, ma fa simpatia Siamo in ambito commedia, ma in ... Leggi su iodonna (Di martedì 5 luglio 2022) Chissà che effetto fa rivederlo. Sono passati solo quattro anni da quando Sono tornato, film sul surreale ritorno diMussolini, è uscito al cinema. Nel frattempo il mondo è cambiato e chissà se la “pancia” dell’Italia è rimasta quella. Comunque, un po’ per ridere, un po’ per riflettere (speriamo più per riflettere), il film merita di essere rivisto. Va in onda stasera alle 21.20 su Canale 5. Il regista è Luca Miniero, quello di Benvenuti al Sud. A impersonare il Duce uno strepitoso Massimo Popolizio. Leggi anche › “Sono tornato”: Mussolini alle prese con glidiin un film che fa ridere e riflettere Il paradosso: il ritorno del Duce non spaventa, ma fa simpatia Siamo in ambito commedia, ma in ...

