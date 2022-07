‘NonNero’, il canto d’amore nel nuovo singolo e videoclip di Francesco Celletti (Di lunedì 4 luglio 2022) Incontrarsi per caso, riconoscersi, tenersi per mano, darsi un bacio e il tempo sembra fermarsi. Non manca davvero nulla, è la magia che avvolge i segreti sentieri del cuore di NonNero, il nuovo singolo di Francesco Celletti,regia di Mario Miccione, prodotto da Rmr Production di Vincenzo Sorrentino. È appena uscito il videoclip, disponibile su Youtube e su tutti i digital store, le cui scene sono state girate nel Lazio tra Castel San Pietro Romano e Palestrina, città natale del cantautore, con la partecipazione di Elena Petrin, la conosciutissima tiktoker, direttamente dalla capitale. La storia Una storia densa, poetica, un testo che risplende dell’intensità della forza e la fragilità del sentimento d’amore di due adolescenti che camminano con la sicurezza di chi sa dove sta andando, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 4 luglio 2022) Incontrarsi per caso, riconoscersi, tenersi per mano, darsi un bacio e il tempo sembra fermarsi. Non manca davvero nulla, è la magia che avvolge i segreti sentieri del cuore di NonNero, ildi,regia di Mario Miccione, prodotto da Rmr Production di Vincenzo Sorrentino. È appena uscito il, disponibile su Youtube e su tutti i digital store, le cui scene sono state girate nel Lazio tra Castel San Pietro Romano e Palestrina, città natale del cantautore, con la partecipazione di Elena Petrin, la conosciutissima tiktoker, direttamente dalla capitale. La storia Una storia densa, poetica, un testo che risplende dell’intensità della forza e la fragilità del sentimentodi due adolescenti che camminano con la sicurezza di chi sa dove sta andando, ...

