Non ottiene certificato con i giorni di riposo "attesi": picchia i medici (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si è presentato alla guardia medica di via don Luigi Sturzo, a Casoria, per il rilascio di un certificato medico ma, molto probabilmente, non contento perché non gli erano stati prescritti alcuni giorni di riposo è andato in escandescenze. Ha danneggiato una porta dell'edificio e picchiato i medici di turno presenti. Le tre vittime sono poi state giudicate guaribili in un giorno di prognosi. Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Compagnia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

