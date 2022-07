Marmolada: 14 i dispersi, trovato vivo un bambino. Draghi: «Il governo deve riflettere» (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono ore molto difficili sulla Marmolada, dopo che ieri pomeriggio si è verificato il crollo del ghiacciaio che ha investito due cordate di alpinisti. Sono sette i morti e 14 i dispersi dopo la valanga: quattro sono stati trovati vivi. Tra i dispersi, 10 sono italiani e 4 stranieri. Otto i feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Delle vittime, 3 sono state identificate, ha reso noto?il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti in conferenza stampa, sottolineando che «in queste ore abbiamo lavorato per definire il numero di persone coinvolte». È c’è un’altra notizia, come riporta Repubblica.it, è in salvo a casa il bambino di 9 anni, segnalato inizialmente tra i dispersi della tragedia. Marmolada, sospesi i soccorsi Purtroppo a causa di un temporale che si sta abbattendo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono ore molto difficili sulla, dopo che ieri pomeriggio si è verificato il crollo del ghiacciaio che ha investito due cordate di alpinisti. Sono sette i morti e 14 idopo la valanga: quattro sono stati trovati vivi. Tra i, 10 sono italiani e 4 stranieri. Otto i feriti, di cui 2 in gravi condizioni. Delle vittime, 3 sono state identificate, ha reso noto?il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti in conferenza stampa, sottolineando che «in queste ore abbiamo lavorato per definire il numero di persone coinvolte». È c’è un’altra notizia, come riporta Repubblica.it, è in salvo a casa ildi 9 anni, segnalato inizialmente tra idella tragedia., sospesi i soccorsi Purtroppo a causa di un temporale che si sta abbattendo ...

