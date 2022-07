Insulti social contro Alessandra Moretti | imprenditore di Milano a processo L’eurodeputata rifiuta il risarcimento

(Di lunedì 4 luglio 2022) Si è aperto al tribunale di Vicenza ilnei confronti di undi 56 anni, accusato di avere insultato su Facebookdel Pd,. I fatti risalgono al 2018, quando Fabio A. – milanese residente a Montecarlo – aveva condiviso un articolo che attribuiva all’esponente democratica alcune affermazioni che lei non aveva mai pronunciato con quali veniva incolpato Matteo Salvini della morte di Desirée Mariottini, la 16enne uccisa a Roma dopo aver subito violenza. L’aveva accompagnato la condivisione dell’articolo (falso) con una serie di, sessisti e non: tra questi ce n’è solo uno pronunciabile, “imbecille”. Per tutti questi motivi l’milanese dovrà rispondere di diffamazione ...

