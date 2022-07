F1, GP Austria 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 8-10 luglio (Di lunedì 4 luglio 2022) Messo ufficialmente in archivio il frizzante fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del Calendario: il Gran Premio d’Austria. L’undicesima tappa del Mondiale di Formula Uno 2022 la vivremo senza soluzioni di continuità in un mese di luglio che ci regalerà anche i Gran Premi di Francia e Ungheria, prima della lunga sosta agostana. L’azione si sposterà al Red Bull Ring, tracciato che propone sempre tanti sorpassi ed emozioni, per un weekend di grande importanza per la stagione nel suo complesso. Per la seconda volta in questa annata, infatti, vedremo la sprint race. Dopo Imola, e prima del terzo appuntamento di Interlagos, il programma vedrà le qualifiche nel pomeriggio di venerdì, quindi sabato toccherà alla gara ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 luglio 2022) Messo ufficialmente in archivio il frizzantedel Gran Premio di Gran Bretagna, è già tempo di pensare al prossimo appuntamento del: il Gran Premio d’. L’undicesima tappa del Mondiale di Formula Unola vivremo senza soluzioni di continuità in un mese diche ci regalerà anche i Gran Premi di Francia e Ungheria, prima della lunga sosta agostana. L’azione si sposterà al Red Bull Ring, tracciato che propone sempre tanti sorpassi ed emozioni, per un weekend di grande importanza per la stagione nel suo complesso. Per la seconda volta in questa annata, infatti, vedremo la sprint race. Dopo Imola, e prima del terzo appuntamento di Interlagos, ilvedrà le qualifiche nel pomeriggio di venerdì, quindi sabato toccherà alla gara ...

