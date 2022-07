Covid Liguria 4 luglio, 1518 nuovi casi e ricoveri in salita - Cronaca - lanazione.it (Di lunedì 4 luglio 2022) La Ci sono 1.518 nuovi casi Covid - positivi in Liguria a fronte di 5.892 test tra antigenici e molecolari effettuati peri a un tasso di positività pari al 25,7%. Ci sono 10 ospedalizzati in più ... Leggi su lanazione (Di lunedì 4 luglio 2022) La Ci sono 1.518- positivi ina fronte di 5.892 test tra antigenici e molecolari effettuati peri a un tasso di positività pari al 25,7%. Ci sono 10 ospedalizzati in più ...

Pubblicità

qn_lanazione : Covid Liguria 4 luglio, 1518 nuovi casi e ricoveri in salita - Samanta8888 : RT @SallyChi2: @GiovanniToti ?? Giuro,non conosco insulto - AnsaLiguria : Covid:Liguria,in ogni reparto ospedaliero spazi per asintomatici. Iniziativa del governatore. Crescono ancora le os… - ansa_liguria : Covid:Liguria,in ogni reparto ospedaliero spazi per asintomatici - infoitinterno : Covid: 688 casi e un morto in Liguria. In Italia sono 36.282 i nuovi contagi, 59 i decessi /Il bollettino -