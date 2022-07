Calciomercato Spezia | Mraz ritorna dopo il prestito allo Slovan Bratislava

Pubblicità

CalcioOggi : Calciomercato Spezia, Sala rinnova fino al 2024 - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Calciomercato #Spezia, #Sala rinnova fino al 2024: Il jolly delle Aquile ha prolungato la sua avventura in Liguria… - CalcioOggi : Spezia, UFFICIALE il rinnovo di Jacopo Sala | Mercato - - sportli26181512 : Spezia, UFFICIALE il rinnovo di Jacopo Sala: Lo Spezia ha annunciato il rinnovo di contratto di Jacopo Sala. Il 30e… - Fantacalcio : UFFICIALE - Spezia: Sala ha rinnovato fino al 2024 -

Calcio Spezia

, lo Slovan Bratislava non riscatta Mraz, che quindi torna ufficialmente tra i ranghi dei liguri C'è anche la conferma ufficiale: Samuel Mraz non è stato riscattato da parte dello ...Commenta per primo Loha annunciato il rinnovo di contratto di Jacopo Sala. Il 30enne aveva il contratto in scadenza a giugno e ha firmato un biennale. - @jacoposala Spezia, che calciomercato sarà quello delle Aquile La Spezia - Lo Spezia Calcio rende noto "di aver trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che legava Jacopo Sala alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2024". "Sono molto felic ...Calciomercato Spezia, lo Slovan Bratislava non riscatta Mraz, che quindi torna ufficialmente tra i ranghi dei liguri C’è anche la conferma ufficiale: Samuel Mraz non è stato riscattato da parte dello ...