Viabilità Roma Regione Lazio del 03-07-2022 ore 09 | 30

(Di domenica 3 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 3 LUGLIOORE 09.20 FLAVIA DONDOLINI DI NUOVO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAE’ ANCORA CHIUSA VIA PORTUENSE. LA CAUSA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI PONTE GALERIA. RIPERCUSSIONI SU VIA DELLA MAGLIANA E SU VIA ALLIEVI SEMPRE PER INCIDENTE permangono DISAGI SULLA VIA DEL MARE. CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA NEI PRESSI DI OSTIA ANTICA. PASSIAMO AL TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE CODE SULLA VIA AURELIA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO FORTI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA VIA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AL VIA DOMANI LUNEDÌ 4 LUGLIO I LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI SULLA METRO A E SUL TRAM 8. SULLA LINEA A IL CANTIERE DURERÀ ...