Tuttosport – Juve | Mariella Scirea su De Ligt | “Mi aspettavo di più”

(Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-03 18:29:10 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di TS: TORINO – “De? Devo dire la verità io speravo in qualcosa di più, se devo essere onesta. Perché su di lui avevamo delle aspettative non indifferenti”. Sono le parole di, moglie del compianto ex capitano dellantus Gaetano, che ha espresso la sua opinione sulla situazione del difensore olandese ai microfoni di Sky Sport. “Forse ha avuto la sfortuna di giocare in periodi un po’ difficili – prosegue -. Lantus ha avuto questi due o tre anni un po’ difficoltosi. Però miveramente un giocatore che potesse in qualche modo regolare la difesa. E invece ho avuto questa sensazione che non si trovasse ancora nel suo ruolo. Credo che se rimarrà, visto ...

tuttosport : #Zaniolo alla #Juve, c’è l’accordo con l’agente. E la #Roma ha fretta… - tuttosport : ?? #Pogba prepara il ritorno alla #Juve: 'Non vedo l'ora' - tuttosport : #DeLigt tra #Chelsea e #City: la Juve non fa sconti - CalcioOggi : Pogba prepara il ritorno alla Juve: “Non vedo l’ora” - Tuttosport - AlexAlioscia7 : RT @tuttosport: La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #Juve all'attacco oltre #Vlahovic ?? #Belotti, che triste addio. #Vagnati pro… -

Secondo quanto riferito da, i bianconeri avrebbero già raggiunto un accordo di massima con l'entourage del calciatore, il quale pare intenzionato a scegliere solo larespingendo al ...TORINO - Paul Pogba scalpita per indossare nuovamente la maglia della Juventus , dopo l'addio nell'estate del 2016 per fare ritorno al Manchester United per la cifra monstre di 105 milioni di euro (... Montero di nuovo alla Juve: il retroscena sul grande ritorno MILANO. Galeotto fu un like alla pagina “Planeta do Flamengo” con la notizia “The king is coming”. Arturo Vidal è pronto a svernare in Brasile. Un sorpasso in piena regola al Boca Juniors che aveva ...(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Sono 71.947 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Cifra che porta gli attuali positivi a più di un milione di pers ...