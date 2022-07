Stuprata e incinta a soli 10 anni. Ma la bimba non può abortire (Di domenica 3 luglio 2022) L'Ohio, in cui la bambina risiede, si è già allineato con la decisione della Corte suprema: la richiesta di aborto viene fatta in una clinica dell'Indiana Leggi su ilgiornale (Di domenica 3 luglio 2022) L'Ohio, in cui la bambina risiede, si è già allineato con la decisione della Corte suprema: la richiesta di aborto viene fatta in una clinica dell'Indiana

escorpioojefa : Una bambina di 10 anni é stata stuprata, é rimasta incinta e nello stato dell’Ohio non le è permesso abortire. Una bambina di 10 anni. - we_ci65 : RT @LauraValenza1: Negli Usa una bambina di 10 anno è stata stuprata ed è incinta. Per abortire deve cambiare stato. Ma che vadano al diavo… - LauraValenza1 : Negli Usa una bambina di 10 anno è stata stuprata ed è incinta. Per abortire deve cambiare stato. Ma che vadano al… - Mary35999509 : RT @VoxNewsInfo2: : Stuprata e messa incinta in Italia dal padre islamico: costretta ad abortire 3 volte - blogcupoftea : Mississippi: membro della Camera ritiene che una 12enne stuprata e incinta non dovrebbe abortire, e a una bambina d… -