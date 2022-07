Riduzione polveri sottili, l’assessore Rosa predispone lavaggio delle strade per domani (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “L’assessorato all’Ambiente del Comune di Benevento, di concerto con l’ASIA , ha predisposto, da domani, il lavaggio delle strade, al fine di ridurre le polveri sottili. Le strade interessate saranno inizialmente quelle che sono state maggiormente frequentate per la Festa della Madonna delle Grazie; nella fattispecie: via Posillipo, viale San Lorenzo, c.so Dante, c.so Garibaldi da p.zza Cardinal Pacca fino a piazza IV Novembre, via Rummo, via Porta Rufina, via Torre della Catena, viale dei Rettori, ponte Vanvitelli, viale Principe di Napoli. Poi si continuerà con le restanti parti della città. Purtroppo le alte temperature e l’assenza di pioggia possono portare a sforamenti dei parametri standard; proprio ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 3 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “L’assessorato all’Ambiente del Comune di Benevento, di concerto con l’ASIA , ha predisposto, da, il, al fine di ridurre le. Leinteressate saranno inizialmente quelle che sono state maggiormente frequentate per la Festa della MadonnaGrazie; nella fattispecie: via Posillipo, viale San Lorenzo, c.so Dante, c.so Garibaldi da p.zza Cardinal Pacca fino a piazza IV Novembre, via Rummo, via Porta Rufina, via Torre della Catena, viale dei Rettori, ponte Vanvitelli, viale Principe di Napoli. Poi si continuerà con le restanti parti della città. Purtroppo le alte temperature e l’assenza di pioggia possono portare a sforamenti dei parametri standard; proprio ...

