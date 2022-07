Pogba e Koulibaly | spalla al muro | la verità sui botti del calciomercato

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 3 luglio 2022) Da pochi giorni sono terminati i contratti in scadenza nel 2022, ma al centro del mercato ci sono i giocatori che hanno accordi fino al 2023. Sono i più facili da trattare e da trasferire perché i club a cui appartengono sono spalle al: venderli a meno o perderli a zero? Perché se non è stato siglato il rinnovo fino ad ora difficilmente verrà firmato in estate, quando i discorsi sui prolungamenti vengono sospesi. Gli agenti, poi, guadagnano più da un trasferimento che da una permanenza del loro assistito, dunque se si arriva ad un anno dalla scadenza spingono per la cessione, a volte anche su mandato dello stesso club. Le offerte cadono a pioggia ma al ribasso rispetto al valore reale del giocatore, visto che un anno dopo la società lo perderebbe incassando zero. Sono poche le eccezioni che confermano la regola. Una è Skriniar per un semplice motivo: ha il ...