Paura per l'incidente di Zhou a Silverstone, l'Alfa Romeo decolla e si cappotta: il video (Di domenica 3 luglio 2022) Un inizio spaventoso, ma fortunatamente a lieto fine. Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone è iniziato oggi, domenica 3 luglio, in modo drammatico. Il cinese dell’Alfa Romeo Zhou si è cappottato, ha attraversato tutta la... Leggi su today (Di domenica 3 luglio 2022) Un inizio spaventoso, ma fortunatamente a lieto fine. Il Gran Premio di Gran Bretagna aè iniziato oggi, domenica 3 luglio, in modo drammatico. Il cinese dell’si èto, ha attraversato tutta la...

