Mercato Milan – Romagnoli tra Lazio e Fulham, le ultime (Di domenica 3 luglio 2022) Romagnoli ha ufficialmente lasciato il Milan a zero e, a meno che non rinnovi a sorpresa, andrà altrove: ecco le ultime a riguardo. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 luglio 2022)ha ufficialmente lasciato ila zero e, a meno che non rinnovi a sorpresa, andrà altrove: ecco lea riguardo.

Pubblicità

cmdotcom : #Milan, #Maldini al lavoro per il primo colpo: #Ziyech ha detto sì, si tratta col #Chelsea - sportmediaset : Dybala, anche il Napoli si iscrive alla corsa: AdL sfida Inter e Milan #dybala #napoli #inter #milan - AntoVitiello : ?? Ultimi dettagli contrattuali per il rinnovo di #Maldini e #Massara, avvocati a lavoro in queste ore. Fumata bianc… - NikoVande : RT @tvdellosport: Alle 23 a Sportitaliamercato: ?? #Milan, dopo la fumata bianca c’è un mese da recuperare: le strategie ?? #Inter, tempo d… - Nazareno1981 : @FrancescoOrdine Ma quale trauma, pensa al Milan che perde obiettivi di mercato e continuano andare via a zero -