Jova beach party | perché il Wwf c’è | anche i grandi eventi possono diventare sostenibili

Il Wwf ha deciso di partecipare al Jova beach party per favorire la trasformazione di un evento che comunque si sarebbe tenuto non solo rendendolo il meno impattante possibile ma facendolo diventare anche un amplificatore di messaggi per la trasformazione dei nostri stili di vita. Va detto subito che senza la sensibilità di Lorenzo Jovanotti e senza la sua disponibilità a mettersi in gioco tutto questo non sarebbe stato possibile. A lui va dato atto di aver voluto sposare, certamente in modo non ideologico, un processo faticoso e che sicuramente è costato tempo e lavoro nella ricerca delle soluzioni. Partiamo da una prima inevitabile considerazione. Tutte le spiagge dei concerti si trovano in aree antropizzate che sono utilizzate da decine e decine di migliaia di bagnanti ogni anno:

