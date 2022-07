Gp di Gran Bretagna, incidente alla partenza: grande paura per Zhou. Ma è cosciente (Di domenica 3 luglio 2022) Neanche il tempo per lo spegnimento dei semafori che il Gran Premio di Gran Bretagna è già costretto a fermarsi per una bandiera rossa. Tutto ciò a causa di un brutto incidente in partenza nel mezzo... Leggi su feedpress.me (Di domenica 3 luglio 2022) Neanche il tempo per lo spegnimento dei semafori che ilPremio diè già costretto a fermarsi per una bandiera rossa. Tutto ciò a causa di un bruttoinnel mezzo...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : Maxi incidente a Silverstone, piloti ok Il primo aggiornamento sulle loro condizioni LIVE ?… - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - Formula1WM : Giro 17/52 - 1'32''973, Hamilton ancora il più veloce. Leclerc sta perdendo tanto tempo dietro a Sainz #… - Formula1WM : Giro 16/52 - Stroll ai box per montare gomme Hard: 17°. ##BritishGP #F1 -