Cristiano Ronaldo, che confusione: fake news, sogni e cruda realtà (Di domenica 3 luglio 2022) Sogno di una notte di inizio estate. Visione onirica che la Serie A ha già avuto, vissuto ed alla quale aveva detto addio un annetto fa. Proprio in questi tempi. Il calciomercato è idealmente identificato come la fiera dei sogni: il periodo, soprattutto nella finestra estiva, in cui ogni tifoso è legittimato a rincorrere i propri desideri dando forma alle speranze più recondite. Un lasso di tempo nel quale la realtà viene soverchiata, molto spesso, dai sogni di gloria degli appassionati che immaginano acquisti mirabolanti, a volte staccando completamente la spina con la freddezza dei fatti, che potrebbero incidere sulla buona sorte della stagione che si appresta, placidamente, ad entrare. Per il secondo anno consecutivo, le prime schermaglie delle trattative hanno eletto il principe della “psicosi” collettiva di mercato: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Sogno di una notte di inizio estate. Visione onirica che la Serie A ha già avuto, vissuto ed alla quale aveva detto addio un annetto fa. Proprio in questi tempi. Il calciomercato è idealmente identificato come la fiera dei: il periodo, soprattutto nella finestra estiva, in cui ogni tifoso è legittimato a rincorrere i propri desideri dando forma alle speranze più recondite. Un lasso di tempo nel quale laviene soverchiata, molto spesso, daidi gloria degli appassionati che immaginano acquisti mirabolanti, a volte staccando completamente la spina con la freddezza dei fatti, che potrebbero incidere sulla buona sorte della stagione che si appresta, placidamente, ad entrare. Per il secondo anno consecutivo, le prime schermaglie delle trattative hanno eletto il principe della “psicosi” collettiva di mercato: ...

