Che bordata a Immobile: “In nazionale non la prende mai!” (Di domenica 3 luglio 2022) L’ex fantasista di Sampdoria e Real Madrid, Antonio Cassano, nel corso di una puntata live della Bobo Tv al teatro di Jesolo, ha commentato in maniera schietta il rapporto di Ciro Immobile con la nazionale Italiana. “Con Bobo (Vieri) discuto mille volte perché lui dice che far gol è sempre difficile, ma io dico che farli nell’epoca nostra era molto più complicato” – Un discorso che già è stato protagonista di molti dibattiti nel panorama calcistico italiano di oggi, specialmente dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022. Immobile Cassano nazionale “Ci marcavano Maldini, Stam, Thiago Silva, Nesta, Cannavaro, Samuel” – Continua l’ex talento di Bari vecchia – “Oggi Immobile dopo sei anni ha fatto 180 gol. Va in nazionale e in quattro anni ne segna 8. ... Leggi su rompipallone (Di domenica 3 luglio 2022) L’ex fantasista di Sampdoria e Real Madrid, Antonio Cassano, nel corso di una puntata live della Bobo Tv al teatro di Jesolo, ha commentato in maniera schietta il rapporto di Cirocon laItaliana. “Con Bobo (Vieri) discuto mille volte perché lui dice che far gol è sempre difficile, ma io dico che farli nell’epoca nostra era molto più complicato” – Un discorso che già è stato protagonista di molti dibattiti nel panorama calcistico italiano di oggi, specialmente dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022.Cassano“Ci marcavano Maldini, Stam, Thiago Silva, Nesta, Cannavaro, Samuel” – Continua l’ex talento di Bari vecchia – “Oggidopo sei anni ha fatto 180 gol. Va ine in quattro anni ne segna 8. ...

Pubblicità

conte_giuseppe : #cassano arriverà il giorno che qualcuno ti piglia a schiaffi! Potevi essere il più grande calciatore italiano di t… - tuttonapoli : Cassano, che bordata a Immobile: '180 gol, poi in Nazionale non la ciapa mai!' - Digreeee : @Lorenzored17 Che bordata - Marbell70411529 : @peppe_roncino @umbasdeez Ma il secondo non era una bordata da fuori area? Tipo uno di quei tiri che può fare una volta su 1744 tentativi - karontekk : @GRealta Insisto, e spero sia questo il caso, sull'atipicita' dell'azienda calcio. Il fattore tifo, credo abbia un… -