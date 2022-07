Netflix, tutte le novità in arrivo a luglio 2022! (Di sabato 2 luglio 2022) Anche per il mese di luglio tanti nuovi titoli sono stati inseriti nel catalogo di Netflix. Il più atteso è sicuramente Stranger Things, sono infatti usciti ieri gli ultimi episodi della quarta stagione della serie amatissima dagli abbonati alla piattaforma streaming. Grande ritorno anche quello di Virgin River, anche in questo caso verrà presentata la quarta stagione in uscita il 15 luglio. Persuasione è invece un film con protagonista Dakota Johnson ed è un adattamento dell’omonimo romanzo della scrittrice britannica Jane Austen. Il film sarà disponibile a partire dal 15 luglio. A seguire i titoli in uscita nel corso di tutto il mese: Venerdì 1 luglio: Stranger Thing 4 – Volume 2 Mercoledì 6 luglio: King of Stonks Stagione 1 Venerdì 8 luglio: Boo, Bitch (Stagione 1), ... Leggi su isaechia (Di sabato 2 luglio 2022) Anche per il mese ditanti nuovi titoli sono stati inseriti nel catalogo di. Il più atteso è sicuramente Stranger Things, sono infatti usciti ieri gli ultimi episodi della quarta stagione della serie amatissima dagli abbonati alla piattaforma streaming. Grande ritorno anche quello di Virgin River, anche in questo caso verrà presentata la quarta stagione in uscita il 15. Persuasione è invece un film con protagonista Dakota Johnson ed è un adattamento dell’omonimo romanzo della scrittrice britannica Jane Austen. Il film sarà disponibile a partire dal 15. A seguire i titoli in uscita nel corso di tutto il mese: Venerdì 1: Stranger Thing 4 – Volume 2 Mercoledì 6: King of Stonks Stagione 1 Venerdì 8: Boo, Bitch (Stagione 1), ...

Pubblicità

IsaeChia : Netflix, tutte le novità in arrivo a luglio 2022! - CristinaPenco : RT @ElianaCorti: ??Torna l'appuntamento con il #riassuntone di LaCortiTV ??Tutte le notizie TV del mese di giugno, per chi studia la tv e chi… - eudaimouis : comunque non è possibile netflix rilascia le serie tutte insieme e se non le recuperi nell’esatto secondo in cui es… - FrenckCoppola : Intanto per voi utenti di #Netflix Il mese di luglio su Netflix è partito subito col botto con gli episodi finali… - UniMoviesBlog : Il mese di luglio su Netflix è partito subito col botto con gli episodi finali di #StrangerThings4, ma vediamo tutt… -