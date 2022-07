Maricetta Tirrito | “Un libro inchiesta e un dibattito antimafia conquistano piazza Anco Marzio a Ostia”

(Di sabato 2 luglio 2022)– In una sera di inizio estate può accadere che, passeggiando per il centro di, la movida lasci spazio alla cultura. Può accadere anche che il clichémafiosa venga scardinato, dividendo nettamente la gente onesta dalla criminalità. E può accadere infine che intere famiglie restino sorprese dall’opportunità del confronto su temi importanti come quello delle infiltrazioni, delle stragi dimenticate, della silenziosa e sofferta lotta delle forze dell’ordine, grazie all’incontro sul‘Settanta. Il poliziotto e la strage negata’, il romanzo-verità di Fabrizio Berruti , presentato a, in, venerdì 1 luglio. “E’ stato un evento molto particolare – racconta l’organizzatrice...

