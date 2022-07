Kikò e Ambra | dopo che lei aveva detto “Mi ha scritto prima delle mie nozze” lui svela un’altra verità

(Di sabato 2 luglio 2022)Lombardo nel corso di una recente intervista ha rivelato di essere stato cercato dall’ex fidanzatoNalli anche. Ma l’hair stylist ha raccontato la sua. E’ già trascorso qualche anno da quandoNalli eLombardo si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa del Grande Fratello 16 ma nonostante ciò continuano ancora oggi a trovarsi al centro del gossip. Nello specifico i due sono tornati a far parlare di loro in seguito al matrimonio dell’ex gieffina ed ex professoressa siciliana. Proprio quest’ultima ha di recente rivelato di essere stata cercata dall’ex fidanzato che però a sua volta ha voluto chiarire come sono andate realmente le cose. Il rapporto traLombardo e ...

Pubblicità

LadyNews_ : Ambra Lombardo sull'ex compagno Kikò Nalli: 'Mi ha scritto anche prima delle mie nozze' - ParliamoDiNews : La reazione di Kiko Nalli a quell`affermazione della sua ex Ambra Lombardo - Il Vicolo delle News #reazione #kiko… - infoitcultura : Kikò Nalli a GossipeTv: 'Nozze Ambra, l'ho cercata? Vi dico cosa c'è stato' - infoitcultura : Kikò Nalli fa chiarezza su Ambra Lombardo:'Perché l'ho contattata prima delle nozze' - infoitcultura : Gf, Kikò dopo il matrimonio di Ambra Lombardo: “Magari parlate del marito' -

Nalli, la verità suLombardo/ "Le ho scritto per gli auguri, parlate..." In base a quanto trapelato, sembrerebbe che non c'era alcuna intenzione di riconfermare Adriana Volpe e Sonia ...Nalli, la verità suLombardo/ "Le ho scritto per gli auguri, parlate..." Grande Fratello Vip 7 tra conferme e rumors: il cast è ancora un mistero Per tre concorrenti che sarebbero ormai ...