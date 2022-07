Grillo deluso pensa di tornare sul palcoscenico: «Lavora a un nuovo show da portare a teatro» (Di sabato 2 luglio 2022) «Ragazzi, ho voglia di tornare sul palcoscenico…». Beppe Grillo accarezza l’idea di un ritorno sulle scene. Il garante e co-fondatore del Movimento 5 Stelle, apprende l’Adnkronos, avrebbe recentemente rivelato ad alcune persone a lui vicine l’intenzione di riabbracciare la sua passione di sempre, lo spettacolo. Beppe Grillo tentato da un ritorno sulle scene Un richiamo irresistibile per il comico genovese, alle prese con una delle fasi più difficili della sua creatura politica: da una parte le tensioni tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi e le voci su una possibile uscita del M5S dalla maggioranza, che il garante vuole assolutamente scongiurare; dall’altra le fibrillazioni interne sulla regola del doppio mandato (blindata da Grillo nel suo recente viaggio a Roma) e i postumi della scissione di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) «Ragazzi, ho voglia disul…». Beppeaccarezza l’idea di un ritorno sulle scene. Il garante e co-fondatore del Movimento 5 Stelle, apprende l’Adnkronos, avrebbe recentemente rivelato ad alcune persone a lui vicine l’intenzione di riabbracciare la sua passione di sempre, lo spettacolo. Beppetentato da un ritorno sulle scene Un richiamo irresistibile per il comico genovese, alle prese con una delle fasi più difficili della sua creatura politica: da una parte le tensioni tra Giuseppe Conte e il premier Mario Draghi e le voci su una possibile uscita del M5S dalla maggioranza, che il garante vuole assolutamente scongiurare; dall’altra le fibrillazioni interne sulla regola del doppio mandato (blindata danel suo recente viaggio a Roma) e i postumi della scissione di ...

