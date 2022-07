GF Vip | drastica decisione | l’ex concorrente comunica che non si sposa più

(Di sabato 2 luglio 2022) GF Vip,ha fatto sapere che non sipiù, laè stata rivelata in un’intervista. La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha avuto un successo incredibile tenendo incollati davanti alla tv milioni di spettatori. Tant’è che poi c’è stata anche ladi prolungare la permanenza dei concorrenti, segnando così L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

CronacaSocial : Pamela Petrarolo ha rifiutato il GF Vip: l’inaspettata verità dietro la sua decisione ?? -

ComingSoon.it

Katia Ricciarelli è stata una delle protagoniste più chiacchierate del Grande Fratello. Ma allo ... Uno in particolare l'ha condotta a prendere una decisione, fortunatamente non portata a ...Tant'è che una volta uscita dalla casa del Grane Fratello, Miriana ha diffidato non solo lei ma anche altri partecipanti del reality per le offese subite. Miriana Trevisan, ancora problemi: "Sono ... Mediaset prende una decisione drastica su Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi: in arrivo un nuovo Reality Show Pamela Petrarolo rifiuta il GF Vip e di ritorno da L'Isola dei Famosi rivela il motivo e il retroscena dietro la sua decisione ...Ex protagonista di una delle edizioni più seguite del GF Vip decide di cambiare lavoro: guardate cosa fa adesso, incredibile!