F1 | GP Gran Bretagna 2022 | Russell | “Non avevo fiducia | la macchina ha più potenziale”

"La macchina aveva più potenziale, ma è andata sempre peggio dopo ogni giro, non avevo fiducia. Il quarto o quinto posto era possibile, sono arrivato a un decimo da Lewis, quindi non è stato un disastro. Con i miglioramenti che abbiamo fatto, pensavo di essere lì, ma la gara è domani". Questo il commento di George Russell, ottavo al volante della Mercedes nelle qualifiche del GP della Gran Bretagna. "Abbiamo un miglior passo gara rispetto alle qualifiche – dice il pilota britannico a Sky Sport – non sono una vera rappresentazione delle nostre prestazioni".

