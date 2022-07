DIRETTA F1 | GP Silverstone 2022 LIVE | alle ore 16 00 le qualifiche | Ferrari e Mercedes sfidano le Red Bull

Leggi su oasport

(Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.23 Al momento il meteo parla di cielo coperto e temperatura attorno ai 17°, ma pochi minuti fa ha iniziato a piovere. Breve scroscio che non ha lasciato strascichi, ma il rischio di ulteriori precipitazioni è davvero dietro l’angolo… 15.20 Il fine settimana sul tracciato del Northamptonshire entra ufficialmente nel via e andrà ad assegnare la partenza al palo della griglia di partenza della gara di domani che, a sua volta, scatteràore 16.00 15.15 Buongiorno e benvenuti a! Tra 45 minuti esatti prenderanno il via ledel Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula UnoProgramma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale F1– La cronaca della FP1 – ...