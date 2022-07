Commercio, partono i saldi: sette italiani su dieci pronti agli acquisti (Di sabato 2 luglio 2022) Al via la stagione estiva dei saldi in tutta Italia: la ripresa dei consumi alla prova delle vendite di fine stagione. Il clima di incertezza rende tuttavia molto variabile la stima della spesa media che parte da un minimo di 88 euro a persona, calcolato da ConfCommercio, per arrivare fino ai 243 di Confesercenti. Nel dettaglio, secondo le stime dell’Ufficio Studi di ConfCommercio, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro – pari a 88 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro. “Le stime di spesa media a famiglia per questi saldi estivi sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno e corrispondono al ritorno del turismo nazionale ed internazionale soprattutto sulle coste e nelle città d’arte. I saldi estivi potranno ... Leggi su ildenaro (Di sabato 2 luglio 2022) Al via la stagione estiva deiin tutta Italia: la ripresa dei consumi alla prova delle vendite di fine stagione. Il clima di incertezza rende tuttavia molto variabile la stima della spesa media che parte da un minimo di 88 euro a persona, calcolato da Conf, per arrivare fino ai 243 di Confesercenti. Nel detto, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Conf, quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 202 euro – pari a 88 euro pro capite – per un valore complessivo di 3,1 miliardi di euro. “Le stime di spesa media a famiglia per questiestivi sono in leggero aumento rispetto allo scorso anno e corrispondono al ritorno del turismo nazionale ed internazionale soprattutto sulle coste e nelle città d’arte. Iestivi potranno ...

