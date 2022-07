Chiara Ferragni, il compenso che percepirà per Sanremo 2023 genera polemiche: la difesa di un noto volto dello spettacolo che spiega come stanno le cose (Di sabato 2 luglio 2022) Qualche settimana fa, durante l’edizione serale del Tg1, il conduttore del Festival di Sanremo, Amadeus, ha ufficializzato il nome della prima co-conduttrice che lo affiancherà sul palcoscenico dell’Ariston: Chiara Ferragni. L’influencer e imprenditrice digitale, conosciuta in tutto il mondo, varcherà il palcoscenico della kermesse canora più ambita d’Italia nella serata d’apertura e in quella finale. Una notizia che non è stata accolta da tutti nel migliore dei modi. Tanti sono stati i commenti dei soliti leoni da tastiera che hanno invaso i profili social di Chiara Ferragni con parole poco carine e inopportune. Molti però anche i complimenti. In particolare ha stupito il lungo post che ha voluto dedicarle Giulia Salemi. L’ex Vippona si è congratulata con la Ferragni, ringraziandola ... Leggi su isaechia (Di sabato 2 luglio 2022) Qualche settimana fa, durante l’edizione serale del Tg1, il conduttore del Festival di, Amadeus, ha ufficializzato il nome della prima co-conduttrice che lo affiancherà sul palcoscenico dell’Ariston:. L’influencer e imprenditrice digitale, conosciuta in tutto il mondo, varcherà il palcoscenico della kermesse canora più ambita d’Italia nella serata d’apertura e in quella finale. Una notizia che non è stata accolta da tutti nel migliore dei modi. Tanti sono stati i commenti dei soliti leoni da tastiera che hanno invaso i profili social dicon parole poco carine e inopportune. Molti però anche i complimenti. In particolare ha stupito il lungo post che ha voluto dedicarle Giulia Salemi. L’ex Vippona si è congratulata con la, ringraziandola ...

