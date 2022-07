Aprilia | si ribalta con l’auto | morta la 28enne Elisa Delicati

(Di sabato 2 luglio 2022) Terribile incidente nel pomeriggio di ieri ad, in zona Campoverde, dove una ragazza di 28 anni èdopo che la sua auto è uscita fuori Strada strada e si èta. L’incidente è avvenuto verso le ore 14:00 in via Mediana. La giovane,, era a bordo della sua Fiat 500 quando all’improvviso, per motivi al vaglio delle autorità, ha sbandato. Auto fuori controllo Lanon è riuscita a riprendere il controllo della sua auto, che si èta, andando a finire nella scolina e poggiandosi nelle rete nei pressi dell’ingresso di un’abitazione. I soccorsi sono stati immediati e la ragazza è stata trasportata in codice rosso con l’eliambulanza al San Camillo di Roma. La morte in ospedale Madi ...

