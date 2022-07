Wimbledon 2022, Sinner continua a convincere: prima volta agli ottavi e adesso Alcaraz (Di venerdì 1 luglio 2022) Con un’altra prestazione di altissimo livello al servizio, con tanta attenzione nei momenti importanti e con degli spostamenti fuori dal comune per una superficie come l’erba, Jannik Sinner continua a vincere e a convincere. Per la prima volta in carriera l’altoatesino ha centrato l’accesso agli ottavi di finale di Wimbledon battendo John Isner, che sui prati di Church Road giocò una semifinale nel 2018; il tutto con lo score di 6-4 7-6(4) 6-3 in 2 ore e 20 minuti di gioco. JANNIK DA RECORD Per la sesta volta su undici partecipazioni in una competizione del Grande Slam, Sinner conquista dunque un posto tra i migliori sedici del torneo. Solamente al Roland Garros nel 2020 e agli Australian Open di ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 luglio 2022) Con un’altra prestazione di altissimo livello al servizio, con tanta attenzione nei momenti importanti e con degli spostamenti fuori dal comune per una superficie come l’erba, Jannika vincere e a. Per lain carriera l’altoatesino ha centrato l’accessodi finale dibattendo John Isner, che sui prati di Church Road giocò una semifinale nel 2018; il tutto con lo score di 6-4 7-6(4) 6-3 in 2 ore e 20 minuti di gioco. JANNIK DA RECORD Per la sestasu undici partecipazioni in una competizione del Grande Slam,conquista dunque un posto tra i migliori sedici del torneo. Solamente al Roland Garros nel 2020 eAustralian Open di ...

