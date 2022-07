Uomini e Donne, nuovo intervento chirurgico per Gemma Galgani? Cosa si rifarà stavolta (Di venerdì 1 luglio 2022) Grandi notizia per Gemma Galgani, che anche questa estate potrebbe sorprendere tutti mostrando una versione di sé “rinnovata” chirurgicamente. Ne è sicuro il direttore di “nuovo” Riccardo Signoretti, secondo cui la dama più longeva e famosa del trono over di Uomini e Donne si sottoporrà a un ennesimo intervento molto a modificare una parte del viso che non le è mai piaciuta. Uomini e Donne, Alessandra Pierelli torna in tv: ecco dove la vedremo La storia corteggiatrice di Costantino Vitagliano è pronta per cimentarsi in una sfida senza precedenti Uomini e Donne, Gemma Galgani si ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 1 luglio 2022) Grandi notizia per, che anche questa estate potrebbe sorprendere tutti mostrando una versione di sé “rinnovata” chirurgicamente. Ne è sicuro il direttore di “” Riccardo Signoretti, secondo cui la dama più longeva e famosa del trono over disi sottoporrà a un ennesimomolto a modificare una parte del viso che non le è mai piaciuta., Alessandra Pierelli torna in tv: ecco dove la vedremo La storia corteggiatrice di Costantino Vitagliano è pronta per cimentarsi in una sfida senza precedentisi ...

