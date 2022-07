Serena Mollicone | il pm | «L' assassino è Marco Mottola | fu uccisa nella caserma dei carabinieri di Arce»

Pubblicità

zazoomblog : Serena Mollicone il pm: «Lassassino è Marco Mottola la ha uccisa sbattendola contro la porta». Il processo in diret… - fisco24_info : Serena Mollicone, il pm: 'Fu uccisa da Marco Mottola': Figlio dell'ex comandante della caserma dei carabinieri di A… - Sanson538 : Serena Mollicone, il pm: «Uccisa da Marco Mottola, la porta della caserma è l’arma del delitto» - cjmimun : 'L'autore dell'omicidio di Serena Mollicone e' Marco Mottola'. E' quanto ha affermato in un aula il pm di Cassino n… -

... suo figlio Marco, sua moglie Anna Maria e altri due carabinieri Francesco Suprano e Vincenzo Quatrale, per l'omicidio di, uccisa il primo giugno 2001 ad Arce. In aula, dinanzi alla ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche Processo, parla Marco Mottola: "Non ho uccisa, non avevamo nessun flirt"A dirlo, con le parole riportate da Il Messaggero, è la pubblico ministero Beatrice Siravo nell'ambito della requisitoria per il processo dell'omicidio di Serena Mollicone. "Il cranio di Serena può ...«L'autore dell'omicidio di Serena Mollicone è Marco Mottola». Lo ha affermato in un aula il pm di Cassino nel corso della requisitoria nel processo per la morte ...