Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana (Di venerdì 1 luglio 2022) Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che Cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) L'America è sempre l'America. L'antiamericanismo italiano viene da lontano e oggi trionfa con la rivista "Laims" e la cancel culture. Col fascismo fu amore, poi relazione complicata. Ma si finisce sempre tutti a mangiare avocado in California – di Michele Masneri Il mondo nuovo. Da Kurt Vonnegut e i regali a chi abortisce fino alle "pre-persone" di Philip K. Dick. Così la fantascienza reagì alla sentenza Roe v Wade – di Giulio Meotti La marcia dei nuovi pro life. Finita l'èra dei "conservatori compassionevoli", è arrivato Trump. Le origini della spallata alla sentenza sull'aborto – di Marco Bardazzi S'appanna Scholz, brilla Habeck. Ritratto del vicecancelliere tedesco alle prese con la ...

