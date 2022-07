Ridono tutti quando nasce un bambino enorme – poi lo pesano e non ridono più

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 1 luglio 2022) Una donna porta in grembo unper 9 mesi. Lì, ilcresce mentre aspetta di venire al mondo.i bambini del mondo sono bellissimi, ma alcuni scrivono la storia in modo molto speciale. Mentre la mamma Cherral Mitchell aspettava il quinto figlio, sicuramente non immaginava che il suosarebbe finito in prima pagina. Pochi mesi dopo la nascita, Alpha era già tre volte più grande degli altri bambini della stessa età, ha scritto The Sun. Ogni anno nel mondo nascono migliaia di bambini e ognuno di essi viene al mondo in condizioni e contesti diversi. Dopo 9 mesi nella pancia della mamma, per ogni neonato comincia una nuova vita all’esterno di quel luogo sicuro nel quale hanno trascorso così tanto tempo. Mentre Cherral aspettava il suo quinto figlio era felicissima. Aveva già una ...