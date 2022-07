Raga | ma chi cavolo è Fedez?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 luglio 2022) “”, essere è una cosa fondamentale, lo sappiamo dai tempi di Parmenide per arrivare a Heidegger (, ma chiè Parmenide? Chiè Heidegger?), non basta nascere per essere! Nascere è solo l’inizio, nascere è un compito (, ma chesono i compiti?). Per essere non bastano dei tatuaggi o avere sotto il sedere una Lamborghini, non basta fare un piccolo peto e finire sui giornali, non basta sposarsi con una influencer, non bastano le canzonette, essere è qualcosa di più, forse di meno, perché nella vita bisogna anche togliere, ce lo ha insegnato Michelangelo (, ma chiè Michelangelo?), e ce lo insegnano i ladri di tutto il mondo, siano benedetti i ladri che vengono nelle nostre case per togliere, alleggerirci, per liberarci di tutto il ...