Omicron 5 e la pressione sugli ospedali, al San Giovanni di Roma pannoloni ai positivi per evitare contagi (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ondata di contagi provocati da Omicron 5 e la necessità di arginare il più possibile le infezioni negli ospedali ha portato a decidere al San Giovanni di Roma far indossare i pannoloni ai positivi per evitare che il virus dilaghi. Come riporta La Repubblica nella cronaca di Roma nel reparto di Neurologia al San Giovanni nelle stanze è scoppiato un mini-cluster, che ha colpito 6 persone tra pazienti e operatori sanitari. Ma la struttura non ha più posti Covid dove isolare i positivi, né riesce a trasferirli altrove, proprio perché l’incremento delle infezioni sta interessando anche i ricoveri ospedalieri. E così di necessità virtù si è deciso per sponde contenitive del letto rialzate, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ondata diprovocati da5 e la necessità di arginare il più possibile le infezioni negliha portato a decidere al Sandifar indossare iaiperche il virus dilaghi. Come riporta La Repubblica nella cronaca dinel reparto di Neurologia al Sannelle stanze è scoppiato un mini-cluster, che ha colpito 6 persone tra pazienti e operatori sanitari. Ma la struttura non ha più posti Covid dove isolare i, né riesce a trasferirli altrove, proprio perché l’incremento delle infezioni sta interessando anche i ricoverieri. E così di necessità virtù si è deciso per sponde contenitive del letto rialzate, ...

Pubblicità

CdT_Online : Lo indica il Consiglio federale sottolineando che in base alle conoscenze attuali le sottovarianti Omicron non prov… - FelloneVile : @MicheleN967 @ilpresidenteh I novax volevano decidere dei corpi ALTRUI, mica solo dei loro: se metti a rischio la t… - gstarwind : @mbx1900 @ferrix88 Poi Omicron ha trovato terreno fertile ovunque c'erano persone vaccinate o già infettate, insomm… - striscia_rossa : Covid: avanza a ritmi incalzanti la variante Omicron 5: +37,7% in una settimana. Il virus sembra 'buono' ma è preve… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Omicron 5, impennata di contagi in tutta Europa. La nuova ondata non preoccu… -