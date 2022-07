Mondiali di nuoto 2022 | il programma del 2 luglio e gli italiani in gara - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Pubblicità

sportface2016 : +++DARIO #VERANI SCRIVE UN'ALTRA PAGINA DI STORIA: TRIONFO CLAMOROSO NELLA 25 KM DEL NUOTO DI FONDO AI MONDIALI DI… - Esercito : Il Caporal Maggiore VFP4 Dario #Verani vince la medaglia?? nella 25km di fondo in acque libere ai Mondiali di nuoto… - Eurosport_IT : Mood di questi Mondiali di nuoto ???????? #FINABudapest2022 | #Budapest2022 | #Verani | #Paltrinieri - giangio87 : RT @Raff_per_voi: Da oggi Dries #Mertens é un calciatore svincolato e si é subito aggregato alla nazionale belga, impegnata ai mondiali di… - DALEX911 : Mondiali di nuoto 2022, il programma del 2 luglio e gli italiani in gara - Sport - Altri Sport -… -

Chiara Pellacani Roma, 1 luglio 2022 - La penultima giornata deidi2022 sarà incentrata ancora su tuffi e pallanuoto. In entrambe le discipline l' Italia sogna in grande: appuntamento in particolare alle 14:30 con la finale per stabilire terzo e ...L'Italia vanta 4 titoli(1978, 1994, 2011 e 2019, tre dei quali con Campagna, uno da ... Leggi i commenti: tutte le notizie 1 luglio 2022Speranze di medaglia per il Setterosa, che si giocherà il bronzo con l'Olanda e Chiara Pellacani, in finale nel trampolino 3 metri ...L'Italia supera 11-10 in semifinale anche i vicecampioni Olimpici della Grecia dopo i padroni di casa Ungheresi e vola in finale con la Spagna ...