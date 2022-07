LIVE F1, GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA: Ferrari davanti con l’asciutto, Sainz al comando. Risultati e classifica prove libere (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.58 Russell e Sainz tornano ai box e cambiano gomme, mentre Verstappen lancia un segnale importante con un bel giro in 1’33?2 con le soft sulla sua Red Bull. Il passo dell’olandese ad inizio run è simile a quello di Sainz a parità di mescola. 17.57 I tempi delle Ferrari adesso si alzano e sono ormai vicini all’1’34”, mentre Mercedes va davvero forte con Russell in 1’33?4 e Hamilton in 1’33?6. 17.56 Arrivano finalmente dei riscontri interessanti da parte di Mercedes: 1’33?7 Russell su gomma dura, 1’33?8 Hamilton sulla media. 17.55 Russell aumenta il ritmo in 1’34?1, mentre le Ferrari rallentano leggermente. 1’33?6 Sainz, 1’33?7 Leclerc. 17.53 Molto costanti le due Ferrari: 1’33?3 Sainz, ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.58 Russell etornano ai box e cambiano gomme, mentre Verstappen lancia un segnale importante con un bel giro in 1’33?2 con le soft sulla sua Red Bull. Il passo dell’olandese ad inizio run è simile a quello dia parità di mescola. 17.57 I tempi delleadesso si alzano e sono ormai vicini all’1’34”, mentre Mercedes va davvero forte con Russell in 1’33?4 e Hamilton in 1’33?6. 17.56 Arrivano finalmente dei riscontri interessanti da parte di Mercedes: 1’33?7 Russell su gomma dura, 1’33?8 Hamilton sulla media. 17.55 Russell aumenta il ritmo in 1’34?1, mentre lerallentano leggermente. 1’33?6, 1’33?7 Leclerc. 17.53 Molto costanti le due: 1’33?3, ...

