Il ritorno di Pjaca può aprire un super acquisto e la piazza freme (Di venerdì 1 luglio 2022) Marko Pjaca è tornato alla Juve, ma non farà parte della rosa bianconera e quest’anno si cercherà in ogni modo una soluzione definitiva. Uno dei giocatori che sicuramente ha deluso maggiormente le aspettative da quando è arrivato alla Juventus è stato il croato Marko Pjaca, uno di quelli che era arrivato con grandissime aspettative nei suoi confronti considerando infatti come era stato visto come uno dei giovani più interessanti in tutto il loro Europeo 2016, ma da quando è approdato in bianconero non è mai riuscito a mettere in mostra tutto il proprio valore, per questo motivo è ormai prossimo alla cessione futura dopo l’ennesimo rientro da un prestito fallimentare. LaPresseNon sarà assolutamente facile per la Juventus riuscire anche in quest’estate a trovare una sistemazione idonea per Marko Pjaca, uno di quei giocatori che ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 1 luglio 2022) Markoè tornato alla Juve, ma non farà parte della rosa bianconera e quest’anno si cercherà in ogni modo una soluzione definitiva. Uno dei giocatori che sicuramente ha deluso maggiormente le aspettative da quando è arrivato alla Juventus è stato il croato Marko, uno di quelli che era arrivato con grandissime aspettative nei suoi confronti considerando infatti come era stato visto come uno dei giovani più interessanti in tutto il loro Europeo 2016, ma da quando è approdato in bianconero non è mai riuscito a mettere in mostra tutto il proprio valore, per questo motivo è ormai prossimo alla cessione futura dopo l’ennesimo rientro da un prestito fallimentare. LaPresseNon sarà assolutamente facile per la Juventus riuscire anche in quest’estate a trovare una sistemazione idonea per Marko, uno di quei giocatori che ...

Pubblicità

junews24com : Pjaca lascia ancora la Juve: nuova opportunità in Serie A per lui - - ZonaBianconeri : RT @Domenic36396232: #Salernitana che mette gli occhi su #Pjaca, ma l'esterno vorrebbe un'esperienza all'estero, spinge per il ritorno in #… - Domenic36396232 : #Salernitana che mette gli occhi su #Pjaca, ma l'esterno vorrebbe un'esperienza all'estero, spinge per il ritorno i… -