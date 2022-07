Giro Donne 2022 | Elisa Balsamo trionfa a Tortolì e conquista la Maglia Rosa

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 luglio 2022) Era attesissima e non ha tradito le aspettative. Seconda tappa in terra sarda per ile prima gioia per l’Italia:sul traguardo di, posto 106,5 chilometri dopo la partenza da Villasimius, la campionessa del mondo e nazionale in carica. Grazie agli abbuoni l’atleta della Trek-Segafredo coglie anche la, strappandola all’americana Kristen Faulkner (BikeExchange – Jayco). Subito scatti, sin dalle prime fasi di gara, per andare a caccia dei punti del GPM in quel di Castiadas: all’attacco l’australiana Neve Bradbury (Canyon//SRAM Racing) e la tedesca Franziska Brauße (Ceratizit-WNT Pro Cycling), con la teutonica che nello sprint ristretto è riuscita a spuntarla, assicurandosi la ...